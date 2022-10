Augsburger Panther

Panther-Angreifer Payerl kehrt aufs Eis zurück

Plus Nach seinem Ausflug hinter die Bande zieht Adam Payerl wieder die Schlittschuhe an und stürmt gegen Iserlohn. Aber weitere Stammkräfte werden schmerzlich vermisst.

Von Milan Sako

Nicht mehr im hellgrünen Trikot des Rekonvaleszenten stürmte Adam Payerl am Donnerstag über das Eis des Curt-Frenzel-Stadions. Der Kanadier durfte nach einer mehrwöchigen Pause und einem Eingriff am Knie wieder ein rotes Leibchen überstreifen. Auch der Überzahl-Formation mit Drew LeBlanc und Michael Clarke gehörte der Außenstürmer auf Anhieb wieder an. Vier von bisher acht Partien hat er verpasst. Nun aber sei er wieder bei einhundert Prozent seines Leistungsvermögens.

