Testspiele, Dolomitencup, Sommerfest: Das ist die Vorbereitung des AEV

Der Zeitplan der Augsburger Panther für die Vorbereitung steht fest: Diese Termine sollten sich AEV-Fans nun dick im Kalender markieren.

Die neue DEL-Saison wirft ihre Schatten bereits voraus – und die Augsburger Panther haben ihr finales Vorbereitungsprogramm nun bekannt gegeben. Demnach stehen zwei Testspiele vor heimischem Publikum, ein AEV-Sommerfest und die traditionelle Teilnahme am Dolomitencup in Neumarkt an. Auch im Turnier in Landshut werden die Panther an den Start gehen

Startschuss ist Anfang August: Das erste öffentliche Eistraining unter Leitung des neuen Trainerteams mit Chefcoach Peter Russell findet am Samstag, 6. August, um 10 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion statt. Gemeinsam mit dem AEV-Nachwuchs laden die Panther zudem am Samstag, 3. September, zum Sommerfest ins CFS ein.

19 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2022/23 Foto: Uwe Anspach, dpa

Beim Dolomitencup warten alte Bekannte auf die Augsburger Panther

In Südtirol wird das neue Panther-Team dann zum ersten Mal in einem Spiel im Einsatz sein: In Neumarkt findet vom 12. bis 14. August der Dolomitencup statt. Gegner ist zuerst der tschechische Klub HC Dynamo Pardubice, danach werden die Panther in jedem Fall auf alte Bekannte treffen: Auch der EHC Biel und die Eisbären Berlin nehmen an dem Turnier teil. Im Anschluss daran steht am 20. und 21. August das Turnier in Landshut an: Hier heißt der erste Gegner HDD Olimpija Ljubljana aus Slowenien, danach geht es entweder gegen Landshut oder den Ex-Verein des neuen AEV-Coaches, den EV Ravensburg.

Am Sonntag, 28. August, gastiert schließlich der österreichische Meister EC Red Bull Salzburg im Curt-Frenzel-Stadion, am Freitag, 2. September, treffen die Panther in Augsburg auf den EC-KAC aus Klagenfurt. Es folgen zwei Partien auf fremdem Eis. Am 4. September ist man beim ERC Ingolstadt zu Gast, am 10. September geht es in Wien gegen die Vienna Capitals. DEL-Start ist am 16. September.

Tickets für die Heimspiele der Panther gibt es ab Dienstag, 2. August, im 1878 SHOP sowie online unter www.panthertickets.de. Jeder Stehplatz kostet unverändert sieben Euro, jeder Sitzplatz 14 Euro. Kinder und Jugendliche genießen freien Eintritt, benötigen jedoch ein gültiges Ticket. (eisl)

Die komplette Vorbereitung im Überblick:

Sa. 06.08. | 10:00 Uhr 1. Öffentliches Eistraining

Fr. 12.08. | 20:00 Uhr Pardubice – Augsburg (in Neumarkt)

So. 14.08. | 15:45 o. 20:00 Uhr Biel-Bienne/Berlin – Augsburg (in Neumarkt)

Sa. 20.08. | 14:30 Uhr Ljubljana – Augsburg (in Landshut)

So. 21.08. | 14:30 o. 18:30 Uhr Landshut/Ravensburg – Augsburg (in Landshut)

So. 28.08. | 16:30 Uhr Augsburg – Salzburg

Fr. 02.09. | 19:30 Uhr Augsburg – Klagenfurt

Sa. 03.09. AEV-Sommerfest

So. 04.09. | 14:00 Uhr Ingolstadt – Augsburg

Sa. 10.09. | tbd. Wien – Augsburg