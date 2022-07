Torjäger Sebastian Wännström stürmt für die Augsburger Panther

Sebastian Wännström kommt aus der Schweiz zu den Augsburger Panthern. Vor zwei Jahren hat der Schwede ein sensationell erfolgreiches Jahr in der starken Liga Finnlands.

Zwei Tage nach der Weiterverpflichtung von Stürmer Matt Puempel melden die Augsburger Panther den nächsten Neuzugang. Sebastian Wännström wechselt vom HC Ajoie aus der Schweizer National League zum AEV und damit erstmals in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).

Es könnte der nächste Angreifer der Marke "Torjäger" in aktuellen Kader sein nach Adam Payerl (24 Tore in der vergangenen Saison) und Puempel (22). Das lassen zumindest die Statistiken des Schweden erwarten, der aus dem Nachwuchs von Brynäs IF stammt.

Bester Torjäger in Finnland: Das ist Sebastian Wännström

Die Rechte an Wännström hatten sich die St. Louis Blues aus der National Hockey League ( NHL) gesichert, den Sprung in die beste Eishockey-Liga schaffte er nicht. Doch auch die Europastationen können sich sehen lassen. Von 2015 bis 2020 absolvierte der 31-Jährige in der starken Swedisch Hockey League für Rögle BK, HV 71 und Leksands IF insgesamt 343 Partien, schoss dabei 62 Tore und gab 52 Vorlagen. Es folgte mit der Saison 2020/21 das sportlich erfolgreichste Jahr für den 1,85 Meter großen und 87 Kilogramm schweren Angreifer. Wännström hatte ein grandiosen Lauf und wurde mit 33 Treffern und 13 Assists für Ässät Pori der Top-Torjäger in der finnischen Liga. Seine 13 Überzahltreffer waren zudem Bestwert in Finnland. Mit diesen Statistiken wurde der Rechtsschütze ins All-Star-Team der Liga gewählt.

In der vergangenen Saison spielte Wännström zunächst in der russischen Kontinental Hockey League (KHL) für Dinamo Riga (10 Spiele/ 1 Tor) und wechselte dann im Oktober zum HC Ajoie, wo er in 19 Einsätzen fünf Tore und vier Assists verbuchte. Panther-Trainer Peter Russell erhofft sich von seinem Neuzugang: "Wir waren auf der Suche nach einem torgefährlichen und schnellen Rechtsschützen. Sebastian Wännström vereint diese Attribute. Er verfügt über einen wirklich guten Schuss und kann offensiv mit seiner Geschwindigkeit und seinen technischen Fähigkeiten Akzente setzen, arbeitet dabei aber in alle Richtungen für sein Team und vernachlässigt seine defensiven Aufgabe nicht."

Augsburger Panther werden wieder internationaler

Auffällig: Der letztjährige und später freigestellte Panther-Coach Mark Pederson setzte neben den deutschen Spielern fast ausschließlich auf Profis aus Nordamerika. Lediglich die in Tschechien geborenen David Stieler und Samir Kharboutli, die beide einen deutschen Pass besitzen, schafften es in den AEV-Kader. Peter Russell hat einen anderen Plan, sucht nun die bestmöglichen Akteure, die in das Augsburger Budget passen. Die Nationalität ist offenbar zweitrangig. Mit dem Slowenen Blaz Gregorc, dem Schweden Wännström oder auch dem finnischen Torwart- und Videocoach Juha Lehtola sind die Augsburger künftig wieder internationaler aufgestellt. Dirigiert wird das Team von dem Schotten Russell.

Nach Verpflichtung von Wännström: Noch ein Stürmer fehlt im AEV-Kader

Nach der Verpflichtung von Wännström stehen 13 Angreifer im Panther-Kader. Insgesamt sind acht Ausländerpositionen an Brady Lamb, Blaz Gregorc und David Warsofsky in der Abwehr sowie die Stümer Adam Payerl, Drew LeBlanc, Ryan Kuffner, Matt Puempel und Wännström vergeben. Eine Importstelle im Angriff soll bis zum Saisonstart noch besetzt werden. Neun Ausländer dürfen pro Spiel eingesetzt, elf Lizenzen pro Saison vergeben werden. Die letzten beiden Importstellen wird der Klub jedoch für Notfälle wegen Verletzungen noch offen halten.