Augsburger Panther

15:28 Uhr

AEV-Torwart Keller sieht die Panther in einer schwierigen Phase

Markus Keller war zuletzt ein guter Rückhalt für die Augsburger Panther, die am Mittwoch in Straubing antreten.

Plus Die Augsburger Panther treten nach sechs Niederlagen in Folge am Mittwoch in Straubing an. Torwart Markus Keller über die Pleitenserie und die Lage der Mannschaft.

Von Milan Sako

Rang sechs in der Deutschen Eishockey Liga kann sich aus Augsburger Sicht sehen lassen. Die Zuschauertabelle gibt keinen Anlass zur Sorge. Im Gegenteil: Im Schnitt 4934 Zuschauer strömten zu den sieben Heimspielen der Panther. Nur die Eishockey-Hochburgen Köln (12.721), Berlin (10.405), Mannheim (8775), Düsseldorf (6861) und Aufsteiger Frankfurt (5455) weisen einen besseren Zuspruch auf. Im Duell gegen die Kölner Haie am vergangenen Sonntag meldete Augsburg mit 6179 Zuschauern erstmals in der noch jungen Saison ein ausverkauftes Haus. Auch nach der Pandemie ist den Augsburgern die Lust auf Eishockey nicht vergangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

