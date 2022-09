Trainer verletzt, Lücken riesig: AEV mit Testspiel-Debakel in Ingolstadt

In ihrem einzigen Testspiel gegen einen Ligakonkurrenten gehen die Augsburger Panther mit 1:6 in Ingolstadt unter und haben einen weiteren Ausfall zu beklagen: ihren Trainer.

Peter Russell war machtlos. Er konnte die riesigen Lücken, die da in der Defensivzone seiner Augsburger Panther klafften, nicht auf der Taktiktafel stopfen. Er konnte die Disziplinlosigkeit seines Teams mit einer Kabinenansprache nicht in Kampfgeist umwandeln. Er, der Cheftrainer, konnte nichts tun gegen das letztlich schockierende Endergebnis von 1:6 (0:2, 1:4, 0:0) beim Rivalen ERC Ingolstadt.

AEV-Trainer fällt aus: Peter Russell hat sich am Knie verletzt

Denn Peter Russell hatte die Reise an die Donau am Sonntagnachmittag überhaupt nicht erst angetreten. Am Vortag hatte sich der Schotte beim Training so sehr am Knie verletzt, dass an knapp zweieinhalbstündige Kommandos hinter der Bande nicht zu denken war. Weitere Untersuchungen sollen am Montag folgen.

Russell sah also von der heimischen Couch aus, wie inkonsequent sein Team schon zu Beginn des einzigen Tests gegen einen DEL-Konkurrenten vor allem in der neutralen Zone auftrat. Immer wieder gelangte Ingolstadt mit Geschwindigkeit ins Gästedrittel. Marko Friedrich etwa durfte in der 8. Minute gleich zweimal einen Zwei-auf-eins-Konter gegen AEV-Keeper Dennis Endras laufen. Beim zweiten Versuch – Wade Bergmann hatte zuvor einen schlampigen Pass auf Adam Payerl gespielt – netzte der Schanzer Stürmer ein.

Augsburger Panther mit Strafminuten: ERCI bekommt viel Powerplay

Wer im Eishockey einen Schritt zu langsam ist, gedanklich wie physisch, der hakt und hält, der zieht Strafen. AEV-Verteidiger Blaz Gregorc griff innerhalb weniger Minuten gleich zweimal zu unerlaubten Mitteln. Fast sechs Minuten Powerplay bekam Ingolstadt im fahrigen Anfangsdrittel. Zur 2:0-Führung kamen die Hausherren dann aber ausgerechnet bei Augsburger Überzahl. Mirko Höfflin nahm einen Bullygewinn direkt. Der halt- und vor allem sichtbare Puck schlug im kurzen Eck neben Endras ein (18.).

Augsburg zog weiter Strafen, Ingolstadt kam schnell nach vorne und traf – durch Leon Hüttl in der 26. Minute bei einem schnellen Gegenzug, durch Höfflin im Powerplay (29.) und abermals in Augsburger Überzahl: Wieder war es Bergman, der die Scheibe an der blauen Linie springen ließ. Darauf hatte Frederik Storm gelauert. Er sah Fabio Wagner im Rückraum und der erzielte nach gut der Hälfte der Spielzeit das 5:0 (31.).

Justin Volek schlenzte zwar kurz darauf zum Anschluss (33.), doch wie desorientiert die Augsburger in ihrem einzigen Testspiel gegen einen DEL-Konkurrenten waren, sollte sich schon wenige Minuten später zeigen: Als Ben Marshall aus der Distanz zum 6:1 traf, lief der AEV wundersamerweise nur zu viert durchs eigene Drittel. Der Jubel der Schanzer wurde immer verhaltener.

Im Schlussabschnitt versiegte er dann ganz. Beide Teams behakten sich vor knapp 1200 Zuschauern in der Saturn Arena (darunter gut 35 AEV-Fans) zwar noch ordentlich. Augsburg kam erstmals so richtig zu Chancen. Ein Treffer sollte aber nicht mehr fallen.

Augsburger Panther: Endras (Keller/41.) - Gregorc, Warsofsky; Lamb, Bergman; Sacher, Länger; Rogl, Haase - Wännström, LeBlanc, Kuffner; Payerl, Stieler, Morand; Saponari, Soramies, Clarke; Volek, Trevelyan