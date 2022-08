Augsburger Panther

10:59 Uhr

Trotz Niederlage: AEV-Trainer Russell zufrieden mit erstem Spiel

Plus Beim Dolomitencup in Neumarkt in Südtirol haben die Augsburger Panther das Auftaktspiel verloren. Für Peter Russell war es das erste Spiel als neuer Mannschaftstrainer.

Von Andreas Kornes

Als die Pantherprofis am späteren Freitagabend nach und nach aus der Kabine kamen und zum Abendessen schlenderten, hatten sie ein hartes Stück Arbeit hinter sich. Das tschechische Spitzenteam aus Pardubice war der erwartet schwere Gegner zum Start in die Vorbereitung. Das Auftaktspiel des Dolomitencups in Neumarkt/Südtirol endete mit einer 0:2-Niederlage, doch allzu hoch wollte das Resultat niemand hängen. „Wir waren jetzt gerade mal fünf Tage zusammen auf dem Eis. Dafür war es schon ganz okay““, sagte Peter Russell nach seinem ersten Spiel als Panther-Trainer. „Ich denke, man hat gesehen, dass wir versuchen, aggressiv zu spielen. Wir wollen im Forechecking aggressiv sein, in der eigenen Zone, in den Ecken.“ Das gelang gegen Pardubice immerhin phasenweise, vor allem im zweiten Drittel. Russell: „Defensiv haben wir schon ganz gut gearbeitet.“

