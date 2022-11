Augsburger Panther

Panther bauen trotz Pleitenserie weiter auf Trainer Russell

Plus Der Stuhl des AEV-Trainers Peter Russel wackelte nach neun Niederlagen in Serie. Trotzdem glaubt der Klub, dass der Schotte das Team vor dem drohenden Abstieg retten kann.

Von Milan Sako

Nach der Serie von neun Niederlagen am Stück - DEL-Minusrekord sind 13 Pleiten am Stück aus der Saison 2005/06 - und dem Sturz ans Tabellenende schienen die Tage von Panther-Trainer Peter Russell gezählt. Am Montag nach dem unglücklichen 0:1 nach Verlängerung in Mannheim und vor der Länderspielpause setzten sich der AEV-Coach und Hauptgesellschafter Lothar Sigl zu einer Analyse zusammen. Eine der Fragen: Wie konnte es so weit kommen? Noch viel wichtiger: Kann der Schotte eine offenbar völlig verunsicherte Eishockey-Mannschaft in der Deutschen Eishockey Liga wieder zurück in die Erfolgsspur bringen? Nun ist eine Entscheidung gefallen. "Wir haben uns in der Klubführung entschieden, mit dem Trainer weiter zu machen", sagt Hauptgesellschafter Lothar Sigl und fügt an: "Aber natürlich müssen jetzt Ergebnisse kommen."

