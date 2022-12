Über einen Auftritt, der nicht nur den Panther-Trainer ratlos macht

Plus Nach der Leistungsachterbahn der Augsburger Panther gegen Aufsteiger Frankfurt ringt Trainer Suikkanen um Antworten. Indessen ist die Vorfreude groß auf das Derby in Ingolstadt.

Als der offizielle Teil der Pressekonferenz vorüber war, hatte sich Kai Suikkanen wieder einigermaßen gefangen. Der 63-jährige Finne stand am Ausgang des Presseraums und begann, das Geschehene zu analysieren. 3:6 hatten die Panther gegen Frankfurt verloren und dabei eine erstaunliche Leistungsachterbahn gezeigt. Nach einem der schlechtesten ersten Drittel, die vermutlich je im altehrwürdigen Curt-Frenzel-Stadion gespielt worden sind, lagen die Gastgeber mit 1:3 zurück. Nur, um sich dann auf 3:3 heranzukämpfen. Und gerade, als alle der 6179 Zuschauer dachten, jetzt sei die Partie gekippt, schossen die Frankfurter scheinbar mühelos zwei schnelle Tore und sicherten sich den Sieg.