Neuzugänge für die Augsburger Panther: Es kursieren mehrere Namen

Plus Wer spielt nächste Saison beim AEV? In der Gerüchteküche kocht ein Süppchen aus neuen Namen für die Augsburger Panther. Hier ein Überblick über die Zutaten.

Die ersten zwei Neuzugänge haben die Augsburger Panther bereits gemeldet. Max Renner und Rückkehrer Simon Sezemsky werden nächste Saison im Curt-Frenzel-Stadion auflaufen. Außerdem gab der Klub am Donnerstag bekannt, dass mit Marco Niewollik ein Talent aus der U20 des AEV mit einem Fördervertrag ausgestattet wird. Der 18-jährige Stürmer soll Schritt für Schritt an die Profimannschaft herangeführt werden. Dazu kommen die Vertragsverlängerungen von Markus Keller (Tor), Mirko Sacher (Verteidigung) und Thomas J. Trevelyan (Sturm). Der Großteil der Mannschaft steht also noch nicht fest, zumindest noch nicht offiziell. Das wiederum befeuert die Gerüchteküche, denn hinter den Kulissen läuft die Kaderplanung natürlich auf Hochtouren.

Saison 23/24: Kreutzer muss eine neue AEV-Mannschaft aufstellen, bevor die Liga klar ist

Der neue Panther-Trainer und Sportdirektor Christof Kreutzer hat die schwierige Aufgabe, eine Mannschaft zusammenzustellen, obwohl noch gar nicht klar ist, in welcher Liga die eigentlich spielen wird. Da die Panther nach der DEL-Hauptrunde Platz 14 belegten, sind sie vom Ausgang der Play-offs in der DEL2 abhängig. Während Bietigheim als Tabellen-15. und -letzter direkt abstieg, bleibt den Panthern also noch ein kleines bisschen Hoffnung auf den Klassenerhalt. Sie müssen dann runter, wenn ein aufstiegswilliger Klub Meister der DEL2 wird. Im Halbfinale sind es Kassel und Krefeld, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Grund für diese Konstellation ist, dass die DEL wieder von 15 auf 14 Mannschaften geschrumpft werden soll.

Da Kassel der haushohe Favorit ist, plant Kreutzer in erster Linie für die zweite Liga. Bedeutet, dass er vor allem Personal mit deutschem Pass sucht, denn in der DEL2 dürfen nur noch sechs Ausländerlizenzen vergeben werden – in der DEL sind es derer elf. Das erklärt, warum bisher nur deutsche Profis geholt oder verlängert wurden. Und auch der Blick in die Gerüchteküche zeigt vor allem deutsche Profis auf der Wunschliste der Panther. Bei Jerome Flaake verdichten sich die Vorzeichen, dass er nach Augsburg kommt. Der 33-jährige Stürmer hat in der Jugend schon einmal beim AEV gespielt, dann aber über Mannheim und Köln den Weg in die DEL gefunden. Weitere Stationen waren Hamburg, als es dort noch die Freezers gab, München, Düsseldorf und zuletzt Ingolstadt. Bei den Oberbayern, die im Play-off-Halbfinale stehen, sollen seine Arbeitspapiere nicht mehr verlängert werden.

6 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Ebenfalls ein heißer Kandidat ist Mick Köhler. Der gebürtige Bonner durchlief seine Eishockey-Ausbildung in Köln, wo er dann auch für die Haie in der DEL zum Einsatz kam. Oft wurde der 25-Jährige aber auch nach Bad Nauheim in die DEL2 ausgeliehen und wechselte 2021 ganz dorthin. Mit dem ECN steht er momentan im Play-off-Halbfinale der zweiten Liga und trifft dort auf Kassel.

Manche Spieler sind für die Panther nicht das erste Mal im Gespräch

Als sicher gilt bereits die Verpflichtung von Tim Schüle. Wie schon Max Renner hat der 33-jährige Verteidiger die letzten Jahre in Bietigheim gespielt und dort erst den Auf- und nun auch wieder de Abstieg mitgemacht.

Ebenfalls im Gespräch bei den Panthern ist (mal wieder) Alexander Oblinger, 34. Der gebürtige Augsburger hatte die vergangenen fünf Jahre in Köln sein Geld verdient und gilt als harter Arbeiter, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Knapp 100 Kilo Gewicht verteilen sich auf 1,91 Meter Körpergröße. In der DEL2, wo das Körperliche eine große Rolle spielen wird, sind Spielertypen wie Oblinger gesucht.

Bleibt die Frage nach den jungen Spielern, die die Panther dringend brauchen. In der DEL2 sollten vier Spieler unter die U24-Regelung fallen und zwei unter die U21-Regelung. Mit Niewollik und dem 19-jährigen Moritz Elias, der schon länger als Neuzugang gehandelt wird, wären zumindest die ganz jungen Positionen schon besetzt.

Im Bereich U24 sieht es allerdings noch dünn aus. Aus dem letztjährigen Kader würden Justin Volek und Niklas Länger in diese Kategorie fallen. Doch auch in der DEL sind talentierte junge Deutsche gesucht. Es dürfte also sehr schwierig werden, die beiden von einem Verbleib in Augsburg zu überzeugen, wenn sie zeitgleich Angebote aus der ersten Liga auf dem Tisch liegen haben.