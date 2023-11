Vorbericht im Video: AEV will Eisbären Berlin ärgern

Die Augsburger Panther treffen am Donnerstagabend auf den Tabellenführer aus Berlin. AEV-Trainer Christof Kreutzer ist zuversichtlich.

Nach der Länderspielpause vergangene Woche steht für die Augsburger Panther am Donnerstagabend in der DEL das nächste Heimspiel an. Mit den Eisbären Berlin kommt der aktuelle Tabellenführer ins Curt-Frenzel-Stadion. Für viele von Anfang an als Abstiegskandidat gehandelt, steht der AEV aktuell auf Tabellenplatz 11. Das letzte Heimspiel konnten die Schwaben gewinnen. Head-Coach Christof Kreutzer blickt zuversichtlich auf die nächsten Spiele. Der Vorbericht im Video:

(AZ)

