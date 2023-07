Wännström kehrt nicht zu den Panthern zurück

Der Schwede Sebastian Wännström galt lange Zeit als Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Doch nun deutet sich Ersatz von einem DEL-Konkurrenten an.

Sebastian Wännström war einer der Spieler, der in der enttäuschenden Saison der Panther zu überzeugen wusste. Nun gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) bekannt, dass der Außenstürmer kein neues Vertragsangebot erhält und den Verein verlassen wird. Die Verantwortlichen mit Trainer Christof Kreutzer an der Spitze haben sich entschieden, diese Planstelle mit einem anderen Spielertypen zu besetzen.

Wännström war vor der vergangenen Spielzeit vom Schweizer Klub HC Ajoie nach Augsburg gekommen. Der 32-Jährige zeigte sich als äußerst robuster Profi, der kaum mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er absolvierte alle 56 Punktspiele der Panther. Mit 18 Toren und 13 Vorlagen war er drittbester Scorer des Teams hinter dem Kanadier Ryan Kuffner und dem US-Amerikaner Drew LeBlanc (jeweils 32 Scorerpunkte). Damit verlieren oder verzichten die Augsburger künftig auf die drei besten Punktesammler der vergangenen Saison, die dem Traditionsklub beinahe den Abstieg beschert hätte.

Panther-Trainer sucht anderen Spielertyp

Der neue Coach Kreutzer will wohl einen anderen Spielertyp verpflichten. Die Panther haben einen neuen Kandidaten ausgewählt und werden die letzte freie Ausländerposition noch vor dem Saisonauftakt vergeben. In den nächsten Tagen kommt die neu formierte Panther-Mannschaft in Augsburg zusammen. Zunächst stehen medizinische Tests auf dem Programm. Das Panther-Team geht am kommenden Dienstag (1. August) von 17 bis 18.30 Uhr zum ersten offiziellen Training der Saison 2023/24 im Curt-Frenzel-Stadion auf das Eis. Der Einlass ins CFS erfolgt ab 16.45 Uhr über den Eingang Süd in der Gesundbrunnenstraße. In der Vergangenheit ließen sich hunderte AEV-Fans diese Möglichkeit nicht entgehen, um die Mannschaft erstmals in Augenschein zu nehmen.

Die ersten Spiele bestreitet das DEL-Gründungsmitglied am 19. und 20. August beim Dolomitencup in Neumarkt (Südtirol). Der erste Testgegner vor dem Saisonauftakt am 15. September in Wolfsburg ist der tschechische Vizemeister HC Pardubice.

Das AEV-Sommerfest steigt am Samstag, 12. August ab 9.30 Uhr. Nach einem Training der AEV-Laufschule, welches die Panther-Profis unterstützen, steht für das Team von Christof Kreutzer ein Trainingsspiel auf dem Programm. Anschließend findet eine große Autogrammstunde auf Bob’s Terrasse statt.

