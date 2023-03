Augsburger Panther

Was hat der Trainerwechsel den Augsburger Panthern gebracht?

Plus Nur zweieinhalb Monate lang stand der Finne Kai Suikkanen hinter der Augsburger Bande. Die Zahlen sprechen dagegen, den Coach während der Saison zu tauschen. Eine Analyse.

Von Milan Sako

Das Kapitel Kai Suikkanen haben die Panther in den vergangenen Tagen beendet. Am Tag vor Heiligabend 2022 war der Finne verpflichtet worden. Kurz nach dem letzten Saisonspiel bei den Frankfurter Löwen führte der 63-Jährige sein Saison-Abschlussgespräch mit Hauptgesellschafter Lothar Sigl und ist inzwischen in seine Heimat nach Tampere zurückgekehrt. "Für mich war klar, dass mein Vertrag nur bis zum Saisonende läuft", sagte Suikkanen kurz vor seiner Heimreise. Mit der Tatsache, dass die Panther in der Zwischenzeit mit Christof Kreutzer aus Schwenningen seinen Nachfolger auf der Trainerbank verkündeten, hatte der 63-Jährige kein Problem.

