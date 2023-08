Augsburger Panther

18:30 Uhr

Wenn frisch frisierte Eishockey-Profis den ganzen Nachmittag lächeln

Plus Ganz am Anfang einer Eishockey-Saison steht der Media-Day mit unzähligen Fotos und Videos. Am wichtigsten: ein gepflegter Auftritt - und freundlich lächeln.

Wenn einer weiß, wie man ein Mannschaftsbild arrangiert, dann Duanne Moeser. Die AEV-Legende muss kurz überlegen und nickt dann als Antwort auf die Frage, ob er denn auf allen der inzwischen 30 DEL-Mannschaftsbildern der Panther dabei gewesen sei. "Ich glaube, ich habe keins verpasst", sagt er und schmunzelt, als ihm gesagt wird, er habe sich seit dem ersten auch kaum verändert. Am Donnerstagabend war es wieder so weit: Media-Day der Panther. Zahltag für die Friseure in Augsburg, denn wenn sich rund zwei Dutzend Eishockey-Profis fotografieren lassen sollen, wird vorher noch die Föhnwelle ordentlich gelegt. Dementsprechend geschniegelt kommen die Panther dann auch aus der Kabine. Auf dem Eis werden sie von einem Rudel Fotografen erwartet. Neben der Eisfläche stehen deren Rollkoffer, in denen sie ihre kiloschwere Ausrüstung ins Curt-Frenzel-Stadion gebracht haben.

Die Hände müssen ordentlich auf den Oberschenkeln liegen

Mitten auf die Eisfläche stellen die Betreuer Bänke, dahinter Tische. Nach einem genauen Plan werden Spieler, Trainer, Betreuer, Ärzte, Zahnärztin und Physios aufgereiht. Emsig flitzt Medienchef Stefan Esch vor der Wand aus Menschen hin und her. Torwart Markus Keller muss noch ein Stückchen rüber rutschen zu seinem Sitznachbarn Alexander Oblinger. Unten in der Mitte sitzt Cheftrainer Christof Kreutzer, das Haar streng nach hinten gekämmt. Moeser wiederum hat hinten rechts seinen Platz. Bevor er dort Aufstellung nimmt, sortiert er aber erst noch die Ärzte in der letzten Reihe. Ein Fotograf inspiziert die erste Reihe. Die Hände mit den dicken grünen Handschuhen müssen ordentlich und parallel auf den Oberschenkeln liegen. Nicht überall ist das der Fall. Abweichungen werden sofort korrigiert.

