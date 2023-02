Augsburger Panther

24.02.2023

Wer beerbt Kai Suikkanen als Trainer der Augsburger Panther?

Plus Der aktuelle Panther-Trainer wird seine Tätigkeit nach der Saison beenden. Nun kursieren mehrere Namen für die Nachfolge. Dabei hat sich ein Favorit herauskristallisiert.

Sportlich geht es für die Augsburger Panther in den verbleibenden fünf Saisonspielen der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) nicht mehr um viel. Die Nicht-Abstiegszone ist für den Tabellenvierzehnten außer Reichweite. Dass das Schlusslicht Bietigheim noch vorbei zieht, ist angesichts eines Neun-Punkte-Vorsprungs unwahrscheinlich. Mit sehr hoher Gewissheit muss Augsburg also in die DEL2 absteigen. Abhängig ist das vom Ausgang der Play-offs in der zweithöchsten deutschen Spielklasse ab. Gewinnt entweder Kassel, Krefeld oder Dresden (dieses Trio hat sich um eine DEL-Lizenz beworben) die DEL2-Meisterschaft, müssen die Panther eine Etage nach unten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

