Augsburger Panther

vor 17 Min.

Die Gerüchteküche brodelt: Wer wird Trainer der Augsburger Panther?

Plus Eine unbefriedigende Saison liegt hinter den Panthern. Jetzt stellt sich die Frage, wer in der kommenden für Besserung sorgen soll. Drei Kandidaten sind im Gespräch, darunter ein alter Bekannter.

Von Andreas Kornes

Während die Play-offs um die deutsche Meisterschaft noch laufen und mit den Halbfinals in die heiße Phase gehen, werden andernorts schon längst die Weichen für die neuer Saison gestellt. In Ingolstadt bedeutet das eine Generalsanierung der sportlichen Führungsebene. Denn an der Spitze des Klubs ist man mit der sportlichen Entwicklung alles andere als zufrieden. Platz sieben nach der Hauptrunde und das schnell Aus gegen Köln in der ersten Play-off-Runde sind für die Ansprüche der ERCI-Verantwortlichen und den zur Verfügung stehenden Etat zu wenig. "Ich kenne niemand aus unserem Beiratskreis, der mit dem sportlichen Abschneiden zufrieden war", sagte der Beiratsvorsitzende Jürgen Arnold unserer Redaktion. Die Konsequenz: Sportdirektor Larry Mitchell muss gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen