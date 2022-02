Augsburger Panther

19:20 Uhr

Wie die AEV-Spieler auf den Trainerwechsel blicken

Plus Noch sah der neue AEV-Coach Serge Pelletier seinem Personal nur beim Training zu. Was sich Torwart Keller und Verteidiger Rogl von dem Kanadier erwarten.

Von Milan Sako

Von der Zuschauertribüne aus verfolgte Serge Pelletier am Dienstag die erste Übungseinheit der Augsburger Panther. Skills-Coach Paul Ullrich leitete das Training im Curt-Frenzel-Stadion. Laufeinlagen, Passübungen, Eins-gegen-eins-Situationen standen im Programm – eben die Fähigkeiten (skills), die ein Eishockeyspieler beherrschen muss. In der vergangenen Woche hatten die Spieler in der Olympiapause noch einige freie Tage genossen. Eigentlich hätten Mark Pederson und sein Assistent Pierre Beaulieu die Vorbereitung für die Restsaison mit noch 19 ausstehenden Punktspielen in Angriff nehmen sollen.

