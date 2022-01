Augsburger Panther

06:20 Uhr

Wie ein Wort in der Corona-Verordnung den AEV zum Umplanen zwingt

Schachbrettmuster ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, die Sitzplätze für das Heimspiel der Augsburger Panther an diesem Freitag zu vergeben.

Plus Der AEV darf wieder vor Zuschauern spielen, 1500 Fans können kommen. Doch ein Detail in den neuen Corona-Regeln warf am Donnerstag noch einmal alle Pläne von Mittwoch über den Haufen.

Von Andreas Kornes

Voller Vorfreude hatten die Panther am Mittwoch gemeldet, dass sie an diesem Freitag (19.30 Uhr) wieder Zuschauer ins Curt-Frenzel-Stadion lassen dürfen. Zwar nur etwas mehr als 1500, da die Hallen und Stadien vorerst nur zu 25 Prozent ausgelastet werden dürfen, aber immerhin.

