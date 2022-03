Augsburger Panther

11:40 Uhr

Wirbel um aberkanntes Panther-Tor: Bitterer Rückschlag für den AEV

Plus Gegen Köln erzielt der AEV ein Tor – weil es wohl zu Unrecht aberkannt wird, wird aus drei Punkten einer. Der Schiedsrichter hatte zuletzt schon für Aufsehen gesorgt.

Von Florian Eisele

Es war das Gesprächsthema Nummer eins nach dem Spiel der Augsburger Panther gegen die Kölner Haie: Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hatte AEV-Stürmer Matt Puempel einen Schuss aufs Haie-Tor abgefeuert. Der Puck knallte an Keeper Justin Pogge vorbei an den Innenpfosten, von dort an den anderen Pfosten und wieder aus dem Gehäuse. In einer ersten Reaktion entschied das Schiedsrichtergespann auf Tor, begab sich anschließend aber ans Studium der Video-Bilder. Die entscheidende Frage, die sich jeder im Stadion stellte: drin oder nicht drin? Es wäre das 2:1 für Augsburg gewesen im Duell mit dem direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätzen.

