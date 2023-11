Zweimalige Panther-Führung reicht nicht zum Sieg gegen Köln

Trotz eines guten Auswärtsspiels müssen sich die Panther in Köln mit 2:3 geschlagen geben. Überschattet wird die Partie von einer Verletzung des AEV-Torwarts Dennis Endras.

Zweimal gingen die Augsburger Panther bei den Kölner Haien in Führung, zweimal glichen die Gastgeber allerdings aus und trafen kurz vor Ende gar noch zum 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Sieg. Bitter: Wenige Minuten vor Spiel-Ende verletzte sich AEV-Torwart Dennis Endras bei einem Zusammenstoß am Knie und humpelte in die Kabine.

Augsburger Panther gegen Köln: AEV geht zwei Mal in Führung

Erstmals in dieser Saison standen die beiden Finnen Jere Karjalainen und Anrei Hakulinen nicht gemeinsam in einer Sturmreihe auf dem Eis. Grund war aber nicht etwa eine sportliche Entscheidung von Trainer Christof Kreutzer, sondern einer Erkrankung Karjalainens. Kreutzer nutzte das, um seine Sturmreihen ein bisschen durchzumischen.

An der grundsätzlichen Spielanlage änderte das aber nichts. Augsburg, das sich bislang in Auswärtsspielen leichter getan hat, trat bissig und aggressiv in den Zweikämpfen auf. Köln hatte sichtlich Probleme damit und ging etwas glücklich mit einem torlosen Unentschieden in die erste Pause. Nur einmal hatte Endras im AEV-Tor sein ganzes Können auspacken müssen.

Die Gäste blieben auch im zweiten Drittel am Drücker und erarbeiteten sich gleich mehrere gute Chancen. Erfolgreich war dann Moritz Elias (nach guter Vorarbeit von Alexander Oblinger) und schloss einen schnellen Konter zur 1:0-Führung ab (36.).

Nach der Panther-Führung schlägt Köln zurück

Köln allerdings hatte eine schnelle Antwort parat. Trotz lautstarker Proteste der Panther, die (im Gegensatz zu den Schiedsrichtern) ein vorhergehendes Foul gesehen hatten, zählte der Ausgleichstreffer von Alexander Grenier (37.).

Aus einer bis dahin eher harmlos dahin plätschernden Partie wurde jetzt ein hitziges Duell, in dem Meinungsverschiedenheiten immer wieder intensiv ausdiskutiert wurden. Auf Augsburger Seite hatten Otso Rantakari und der frischgebackene Nationalspieler Mick Köhler dabei besonders großen Redebedarf und gingen dafür beide in die Nahdistanz. Tore fielen bis zur zweiten Pause keine mehr.

Augsburger Panther zeigen gegen Köln trotz Niederlage eine gute Leistung

Im letzten Durchgang sorgten die Panther dann für ein seltenes Glücksgefühl, denn sie trafen im Powerplay. In der bisherigen Saison hat sich das Überzahlspiel als eine der größten Baustellen entpuppt. Diesmal jedoch behielt Chris Collins die Nerven, verzögerte lange und schloss präzise zur erneuten Führung ab (47.). Doch es folgte wieder das gleiche Spiel: Köln konterte schnell, diesmal traf Frederik Storm (52.). Dann Penalty für Köln nach einer Notbremse von Mirko Sacher gegen Maximilian Kammerer. Der Gefoulte selbst trat an – und traf zum 3:2 für die Haie (55.). Die Entscheidung. Gefolgt von der Szene, in der sich Endras verletzte. Trotz guter Leistung kein guter Abend für die Panther.

Augsburg Endras – Southorn, Sacher; Schüle, Rantakari; Köhler, Sezemsky; Länger – Puempel, Esposito, Mitchell; Hakulinen, Collins, Trevelyan; Andersen, Oblinger, Elias; Tosto, Soramies, Hanke

Tore 0:1 Elias (36.), 1:1 Grenier (37.), 1:2 Collins (47.), 2:2 Storm (52.), 3:2 Kammerer (55.)

