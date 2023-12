Auf diesem Sender sind die DEL-Spiele der Panther ab Januar im Free-TV zu sehen

Wer die Spiele der Augsburger Panther im Free-TV sehen will, muss sich einen neuen Sender einprägen. Warum es die Neubesetzung gibt.

Wer die Spiele der Augsburger Panther und alle anderen Partien der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im kostenlosen Free-TV sehen wollte, war bislang bei ServusTV richtig. Der Sender aus Österreich übertragt regelmäßig ausgewählte Partien der DEL im Rahmen des Sendeformats "Hockey Night". Weil ServusTV seinen linearen Betrieb in Deutschland zum Jahresende einstellt, war es klar, dass auch das Free-TV-Angebot der DEL ein neues Zuhause bekommen muss. Nun ist klar, wie die die Regelung ist: Der neue Sender DF1 sicherte sich die Übertragungsrechte an den DEL-Spielen bis einschließlich der Saison 2027/28.

Das gaben DEL und DF1 am Donnerstag bekannt. Der Münchner Free-TV-Sender wird ab dem 1. Januar 2024 in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche übertragen, in der Regel sonntags. Die erste Ausstrahlung ist für den 7. Januar geplant. In den Playoffs wird DF1 ein Live-Spiel pro Runde übertragen – bis zu 21 Playoff-Spiele. Die Sublizenz der Telekom mit ServusTV lief ursprünglich bis Saisonende 2023/24 und wurde nun bis 2028 ausgeweitet. Die Telekom ist Hauptrechteinhaber der DEL: Alle Spiele der höchsten deutschen Eishockey-Liga sind im kostenpflichtigen Stream beim Streamingdienst Magentasport zu sehen.

Die Spiele des AEV und der DEL laufen ab Januar bei DF1

David Müller, der Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH, wird in der Stellungnahme des Senders wie folgt zitiert: "Mit dieser Zusammenarbeit möchte DF1 das Eishockey in Deutschland langfristig fördern und den Fans, die diesen Sport lieben, unvergessliche Momente liefern." Zu sehen sein wird DF1 im Free-TV (verfügbar über den Sendersuchlauf) sowie im kostenfreien Livestream auf www.df1.de.

Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, sagt zur neuen Regelung "Wir freuen uns über den nahtlosen Einstieg von DF1 zum Jahresanfang 2024. Der neue Sender wird Sport als einen seiner Schwerpunkte haben und die Penny DEL damit in einem passenden Umfeld präsentieren. Für die Eishockey-Fans ändert sich mit Blick auf die Übertragungen von den Spielen nichts: Weder der Programmplatz noch die hohe, von Magentasport verantwortete Präsentationsqualität." Details zu den Übertragungszeiten und dem Programm von DF1 werden in den kommenden Tagen und Wochen bekanntgegeben.

Lesen Sie dazu auch