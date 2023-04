Eishockey

Augsburg und Ravensburg – die Sezemsky-Brüder helfen sich gegenseitig

Plus Tim Sezemsky steht mit Ravensburg im Finale der DEL2, dadurch bleibt Simon Sezemsky mit dem AEV in der DEL. Auf die beiden Füssener wartet nun ein gemeinsamer Grillabend.

Von Manuel Weis

Eishockey-Profi Simon Sezemsky wird auch in der Spielzeit 2023/24 in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) auflaufen. Das steht seit dem Wochenende fest, als die Ravensburger und die Bad Nauheimer den Augsburger Panthern zum überraschenden Klassenerhalt verhalfen. Der gebürtige Füssener Sezemsky, zuletzt für die Löwen Frankfurt auf dem Eis unterwegs, hatte sich kürzlich erneut dem AEV angeschlossen. Zwischen 2017 und 2021 war er bereits für die Augsburger im Einsatz. Er unterschrieb für die kommende Saison einen ligaunabhängigen Vertrag – inzwischen steht der Verbleib in der höchsten Liga fest.

Simon Sezemskys jüngerer Bruder spielt bei den Ravensburg Towerstars

Das wiederum ist auch Simons jüngerem Bruder zu verdanken. Tim, 21, spielt gerade seine zweite vollständige DEL2-Saison bei den Ravensburg Towerstars und steht ab Sonntag in den Final-Play-offs gegen Bad Nauheim (17 Uhr). Weder die Oberschwaben noch die Kurhessen haben eine DEL-Lizenz beantragt, sie können also nicht aufsteigen. Das rettet die Augsburger Panther. "Bedankt habe ich mich noch nicht bei ihm“, sagt Simon in Richtung seines kleinen Bruders. "Das kommt noch. Vielleicht mit einem Grillabend im Sommer“, sagt der 29-Jährige grinsend.

