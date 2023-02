Eishockey

15:52 Uhr

Panther siegen auf ihrer Abschiedstournee durch die DEL

Plus Noch besteht eine kleine Hoffnung, dass die Panther in der DEL bleiben. Bis die Entscheidung feststeht, sind alle Beteiligten zum Warten verdammt. Warum das so ist und welche Szenarien es gibt.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Auf ihrer Abschiedstournee durch die Deutsche Eishockeyliga ( DEL), die man so aber eigentlich gar nicht nennen darf, denn noch ist der Abstieg ja nicht besiegelt, haben die Augsburger Panther einen starken Auftritt in Bremerhaven gezeigt. Sportlich ist der 2:1-Sieg nach Penaltyschießen vom Sonntagnachmittag kaum noch relevant, denn der Tabellenletzte aus Bietigheim müsste schon ein Eishockey-Wunder vollbringen, wollte er in den verbleibenden drei Spielen seinen Acht-Punkte-Rückstand auf Augsburg noch aufholen. Auf der anderen Seite können die Panther längst schon nicht mehr zur Nicht-Abstiegszone aufschließen.

