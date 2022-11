Augsburger Panther

Augsburger Panther hoffen auf Rückkehr eines Spieler-Trios

Plus Die Augsburger Panther sehen sich im Aufwärtstrend. Die jüngsten Leistungen bestätigen diese Selbsteinschätzung. Nun steht das Auswärtsspiel in Düsseldorf an.

Noch ist der sportliche Aufschwung nur ein zartes Pflänzchen, das sorgsam gepflegt werden will. Doch die Augsburger Panther scheinen auf dem Weg der Besserung, zumindest lassen die jüngst gezeigten Leistungen diesen Rückschluss zu. In München musste sich die Mannschaft von Trainer Peter Russell nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Zuvor hatte sie nach neun Niederlagen erstmals wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen und Bietigheim mit 2:1 im heimischen Curt-Frenzel-Stadion geschlagen. Beide Partien fanden nach der Deutschland-Cup-Pause statt, seit der die Stimmung innerhalb der Mannschaft wieder „deutlich besser“ sei, wie es Panther-Verteidiger John Rogl formuliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

