Augsburger Panther sind in Überzahl zu harmlos – und verlieren klar

In numerischer Überlegenheit gelingt den Augsburger Panthern kein Treffer gegen Bremerhaven. Im zweiten Match innerhalb von 24 Stunden fehlt die Frische, nicht nur in den Beinen.

Eishockey-Profis sind es gewohnt, oft zu spielen. Zwei Partien innerhalb von 24 Stunden sind jedoch nicht an der Tagesordnung und waren ein Tick zu viel Hockey für den AEV. Der Kraftakt endete für die Augsburger Panther vor 3272 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion mit einer deutlichen 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)-Pleite gegen Bremerhaven.

Einen Tag nach dem überragenden 3:2-Heimsieg gegen den Deutschen Meister Berlin versuchte AEV-Trainer Serge Pelletier auch mit einer Personal-Rochade einer Überlastung vorzubeugen. Für den Nummer-eins-Torwart Olivier Roy rückte Markus Keller in den Kasten. So konnten alle neun Feldspieler mit Importlizenz in die Aufstellung rücken. Der gegen Berlin noch pausierende Kapitän Brady Lamb verstärkte als siebter Verteidiger die Abwehr – ein Luxus in der Defensive, den sich der AEV im bisherigen Saisonverlauf nur selten leisten konnte. Die Abwehr war im ersten Abschnitt sattelfest bis auf eine Szene in der fünften Minute, als Jan Urbas zu viel Platz erhielt und unbedrängt das 1:0 erzielte.

Augsburger Panther nutzen die fünf Zwei-Minuten-Strafen nicht aus

Die Panther stürmten ebenso beherzt wie am Vortag gegen den Deutschen Meister, doch im Abschluss fehlte das Glück. So wie bei einem Alleingang in der 19. Minute von Drew LeBlanc, der den Puck nicht an der Fanghand von Pinguins-Torwart Maximilian Franzreb vorbeibrachte. Das große Manko am Mittwochabend: Das Überzahlspiel blieb zu harmlos. Der Puck lief zwar phasenweise ordentlich um die Viererbox der Bremerhavener herum, aber zu gefährlichen Schüssen kamen die Panther zu selten.

Fünf Zwei-Minuten-Strafen der Norddeutschen verstrichen ungenutzt. Die Frische fehlte – in den Beinen und im Kopf. Das 1:1 (30.) durch Adam Payerl nach der Vorarbeit von Wade Bergman und Scott Valentine entsprang einer Einzelleistung. Payerl zog davon und platzierte den Puck vorbei an Verteidiger und Torwart im Netz. Mit viel Aufwand schafften die Augsburger den Gleichstand. Um innerhalb von nur 61 Sekunden noch weiter zurück zu liegen.

Miha Verlic in Überzahl (38.) und Tye McGinn (39.) stellten auf 3:1 für die Gäste. Über vier Minuten vor dem Ende brachte Trainer Pelletier einen sechsten Feldspieler für Torwart Keller. Doch nur Sekunden später gelang Dominik Uher das entscheidende 4:1 (57.) ins leere Tor. Verlic stellte auf 5:1 – zum zweiten Mal in Überzahl. Das war ein großer Unterschied zwischen beiden Teams.

48 Stunden Pause bis zum nächsten Einsatz des AEV

Nach vier Saison-Partien zwischen beiden Mannschaften entschied Bremerhaven das Duell beider DEL-Kontrahenten mit 3:1 Siegen (5:0 und 6:5 zuhause, jetzt 5:1) für sich. Lediglich das erste Heimspiel hatten die Augsburger 4:3 gewonnen.

Bis zum nächsten Einsatz genießen die Panther den Luxus einer 48-stündigen Pause. Am Freitag folgt das nächste Match für den AEV gegen Krefeld. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten aus dem Rheinland wäre besonders hilfreich, um den Abstiegskampf aus Augsburger Sicht nicht übermäßig spannend zu machen und den Abstand auf das Tabellenende zu vergrößern.

Augsburger Panther Keller - Graham, Gregorc; Länger, Haase; Bergman, Valentine; Lamb - Payerl, LeBlanc, Puempel; McClure, Nehring, Clarke; Miller, Campbell, Sternheimer; Saponari, Max. Eisenmenger, Magnus Eisenmenger