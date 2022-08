Eishockey

vor 51 Min.

Augsburger Panther starten mit acht Neuzugängen in Vorbereitung

Mit acht Neuzugängen starten die Panther am Wochenende beim Dolomitencup in Neumarkt.

Plus Für die Augsburger Panther stehen die ersten Testspiele an. Los geht es mit dem Auftakt des Dolomitencups gegen Pardubice. Was Trainer Russell jetzt sehen will.

Von Milan Sako

Nach einer Woche Trainingslager in Augsburg mit zahlreichen Einheiten auf dem Eis und im Kraftraum brechen die Panther nun in Richtung in Italien auf. Am Wochenende steht der erste Einsatz beim Dolomitencup in Neumarkt, wenige Kilometer südlich von Bozen, auf dem Programm. Es ist ein lieb gewonnener Termin im Vorbereitungsprogramm. Fünf Mal traten die Augsburger mit dem Siegerpokal und einem ordentlichen Ranken Südtiroler Speck wieder die Heimreise an. Das Turnier ist wie immer hochkarätig besetzt.

