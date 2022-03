Eishockey

17:10 Uhr

Augsburger Panther stehen vor wichtigstem Wochenende der Saison

Mit einer frühen Auszeit in der 26. Minute sandte AEV-Trainer Serge Pelletier einen Weckruf an die Panther, die mit 1:5 in Berlin unterlagen.

Plus Zwei Spiele stehen noch an und die Panther sind zum Siegen verdammt, wollen sie in die Play-offs. Immerhin: Der Abstieg ist abgewendet. Und Trainer Pelletier ist einem Verbleib in Augsburg nicht abgeneigt.

Von Andreas Kornes

In der Geschäftsstelle der Augsburger Panther haben sie schon alle möglichen Szenarien in Excel durchgerechnet. Frei nach dem Motto: Was passiert, wenn ...? Denn der Kampf um Platz zehn, der zur Teilnahme an der ersten Play-off-Runde berechtigt, ist eng. Beteiligt sind neben den elftplatzierten Panthern: Köln (10.), Bietigheim (12.), Iserlohn (13.) und sogar Schwenningen auf Rang 14 könnte unter günstigsten Umständen noch nach oben gespült werden. Da in dieser Saison der Punktequotient (Anzahl der Punkte geteilt durch Anzahl der Spiele) über die Platzierung entscheidet, sind Prognosen ohne Zuhilfenahme eines Taschenrechners kaum möglich.

