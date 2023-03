Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Volek

Justin Volek hat seinen Vertrag bei den Augsburger Panthern verlängert. Er bleibt unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Justin Volek verlängert. Der 21-Jährige bleibt nach Angaben des AEV unabhängig von der Ligazugehörigkeit in Augsburg – und das, obwohl er auch bei einigen Erstligisten auf der Wunschliste stand, wie der AEV erklärte.

Justin Volek bleibt: Augsburger Panther freuen sich über Vertragsverlängerung

"Wir sind sehr froh, dass sich Justin für einen Verbleib in Augsburg entschieden hat. Er hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt", sagte Augsburgs Trainer und Sportlicher Leiter Christof Kreutzer.

"Natürlich lief die vergangene Saison für uns als Team nicht nach Plan. Persönlich habe ich mich in Augsburg aber sehr wohlgefühlt. Zudem haben sich die Klubverantwortlichen um Christof Kreutzer sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Rolle ich in ihren Planungen spiele. Ich möchte deshalb als Panther den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mithelfen, dass wir kommende Saison wieder gemeinsam jubeln können", so Volek.

Volek wechselte im vergangenen Sommer von den Krefeld Pinguinen in die Fuggerstadt und verbuchte in seiner ersten Saison für die Augsburger in 55 Spielen fünf Tore und sieben Vorlagen. Damit zählte er zu den 15 punktbesten U23-Spielern in der vergangenen DEL-Hauptrunde.

Zwei Neuzugänge für die Augsburger Panther

Die Panther haben auch bereits die ersten beiden Neuzugänge bekannt gegeben. Renner und Rückkehrer Simon Sezemsky werden nächste Saison im Curt-Frenzel-Stadion auflaufen. Außerdem gab der Klub am Donnerstag bekannt, dass mit Marco Niewollik ein Talent aus der U20 des AEV mit einem Fördervertrag ausgestattet wird. Dazu kommen die Vertragsverlängerungen von Markus Keller (Tor), Mirko Sacher (Verteidigung) und Thomas J. Trevelyan (Sturm). Der Großteil der Mannschaft steht also noch nicht fest, zumindest noch nicht offiziell. Das befeuert die Gerüchteküche, denn hinter den Kulissen läuft die Kaderplanung natürlich auf Hochtouren.

