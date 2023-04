Eishockey

Ex-Panther-Trainer als Hoffnungsträger für den Augsburger Klassenerhalt

Plus Peter Russell führt im Halbfinale mit Ravensburg gegen Krefeld 2:1. Die Kassel Huskies liegen gegen den EC Bad Nauheim zurück. Sollten Kassel und Krefeld ausscheiden, wäre der AEV gerettet.

Es ist schon eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Peter Russell den Augsburger Panthern in dieser so verkorksten Saison noch den Klassenerhalt sichern könnte. Dabei hatte der Eishockeytrainer einen Tag vor Weihnachten sein Trainerbüro im Curt-Frenzel-Stadion wegen Erfolglosigkeit räumen müssen. Erst im Sommer hatte der AEV den 48-jährigen Schotten vom Zweitligisten Ravensburg Towerstars verpflichtet, um in der DEL in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Was gründlich misslang. Im Dezember sahen die Vereinsverantwortlichen in seinem Rausschmiss die letzte Möglichkeit den drohenden Abstieg aus der DEL zu vermeiden. Daraus wurde nichts. Auch seinem Nachfolger Kai Suikkanen gelang es nicht, die Panther vom vorletzten Tabellenplatz nach oben zu führen.

Der Klassenerhalt der Augsburger Panther scheint nicht mehr unmöglich

Doch jetzt könnte Russell seinen ursprünglichen Auftrag praktisch in der Overtime doch noch erfüllen. Denn Russell kehrte im Januar zu den Ravensburg Towerstars zurück und führt nun in einem der zwei Play-off-Halbfinalduelle gegen die Krefeld Pinguine in der Best-of-Seven-Serie nach drei Spielen mit 2:1.

