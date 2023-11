Eishockey-Nationalmannschaft

06:23 Uhr

Mick Köhler erlebt eine Eishockey-Karriere im Zeitraffer

Plus Die Nationalmannschaft startet in den Deutschland Cup. Mit dabei ist ein Panther-Verteidiger, der vor zwei Jahren noch Stürmer war und im Frühjahr noch in der zweiten Liga spielte: Mick Köhler.

Von Milan Sako

Das bekannteste Gesicht steht in Landshut hinter der Bande. Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Donnerstag (19.45 Uhr/live und unverschlüsselt auf Magentasport) gegen Dänemark antritt, ist Harold Kreis der Star des Teams. Erst im März war der 64-Jährige zum Bundestrainer ernannt worden. Anschließend holte der Coach mit den deutschen Männern in Finnland unerwartet die WM-Silbermedaille. Knapp ein halbes Jahr nach dem Coup von Tampere zeigt sich der Eishockey-Vizeweltmeister erstmals vor heimischem Publikum in Landshut. "Ich spüre noch immer eine Begeisterung und großes Interesse", sagte der Bundestrainer. Erst vor Kurzem nahm er die Goldene Henne in Empfang. Aus der Hand der Fernsehmoderatorin und Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka erhielt der Bundestrainer die Auszeichnung bei einer TV-Gala in Leipzig, stellvertretend für die begeisternden WM-Auftritte seiner Mannschaft in Finnland. Die "Goldene Henne" gilt als Deutschlands größter Publikumspreis, die Zuschauer wählen dabei die Preisträger.

Kreis ist zumindest bei den Auftritten in Niederbayern das bekannteste Gesicht des Teams. Die NHL-Stars und zahlreiche Vizeweltmeister werden beim Deutschland Cup vom 8. bis 12. November in Landshut fehlen. Der 64-Jährige nutzt das traditionelle Heimturnier des Deutschen Eishockey-Bundes, um Personal auf seine WM-Tauglichkeit zu prüfen. In dieser Saison hat Kreis erstmals die Möglichkeit, die WM im Mai 2024 in Tschechien mit mehreren Monaten Vorlauf zu planen. Für den Deutschland Cup hat Kreis eine Mixtur aus vier Vize-Weltmeistern, Talenten und prominenten Rückkehrern wie den früheren NHL-Profis Tobias Rieder (Växjö Lakers/Schweden) und Yasin Ehliz (EHC Red Bull München) zusammengestellt. "Wir haben eine große Resonanz in den Gesprächen mit den Spielern und Freude über die Einladungen bemerkt", erklärte der langjährige Nationalverteidiger, der aufpassen muss, dass seine etablierten Nationalspieler im Spiele-Marathon mit DEL, Champions Hockey League und Nationalmannschaft nicht verbrannt werden. Der Augsburger Stürmer Samuel Soramies, der im Frühjahr mit NHL-Profi Nico Sturm noch eine Sturmreihe im Silberteam gebildet hatte, musste wegen einer Beinverletzung absagen.

