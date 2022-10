Nico Sturm trifft zum dritten Mal: Sharks holen zweiten Sieg in NHL

Der Augsburger NHL-Profi hat einen Lauf: Für sein neues Team, die San José Sharks, hat der 27-Jährige das zweite Tor im dritten Spiel erzielt.

Für den Augsburger Nico Sturm läuft es derzeit in der NHL: Der deutsche Eishockey-Profi hat mit den San José Sharks den zweiten Saisonsieg geholt und dabei ein Tor beigesteuert. Bei den Philadelphia Flyers erzielte der 27 Jahre alte Stürmer am Sonntagabend (Ortszeit) den Treffer zum 3:0-Endstand. Für den Angreifer war es der dritte Saisontreffer.

Auch wenn San José eher überschaubar gut in die Saison gestartet ist - nach acht Saisonspielen liegen die Sharks mit nur zwei Siegen auf Rang sechs der Pacific Division - kann sich die persönliche Bilanz von Sturm sehen lassen. In der vergangenen Spielzeit hatte Sturm mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen. Seine eigene Gefühlswelt hatte Sturm in einer Medienrunde nach dem Erfolg so beschrieben: "Nach dem Sieg im NHL-Finale habe ich zu meiner Freundin gesagt: ‘Wenn meine Karriere morgen vorbei wäre, könnte ich damit leben."

Das neue große Ziel von Nico Sturm ist ein Meistertitel mit den Augsburger Panthern

Ziele hat Sturm aber auch nach dem größtmöglichen Erfolg im Vereins-Eishockey noch, wie er bei dem Heimatbesuch mit dem Stanley Cup in Augsburg verriet: "Deutscher Meister mit Augsburg wäre auch mal was." Das wirkt erst einmal recht utopisch – aber das hätte man über einen Stanley-Cup-Sieger aus Augsburg bis vor wenigen Monaten auch sagen können.

Aber auch für die anderen deutschen Profis in der besten Eishockey-Liga der Welt läuft es. Anteil am Sieg seiner Mannschaft hatte auch Moritz Seider. Der zum besten Neuling der vergangenen Saison gewählte Verteidiger bereitete beim 5:1 der Detroit Red Wings gegen die Anaheim Ducks das Tor zum 1:0 vor. Für die Red Wings war es der dritte Saisonsieg. Philipp Grubauer konnte beim 4:5 der Seattle Kraken nicht spielen. Der Nationaltorwart hat eine nicht näher definierte Verletzung am Unterkörper und wird täglich neu bewertet. (dpa)

