Eishockey

vor 32 Min.

Panther-Nachwuchs auf Abwegen: Mit Pfeife statt Schläger

Auch Markus Merk, der Sohn von Ex-AEV-Spieler Robert Merk, ist seit dieser Saison Linienrichter in der DEL im Einsatz.

Plus Die Ex-Eishockey-Cracks Joshua Römer und Markus Merk haben einiges gemeinsam: Beide sind Söhne von ehemaligen Panther-Spielern. Und beide haben die Seite gewechselt.

Von Julian Meier

Listet man die berühmtesten Eishockey-Persönlichkeiten Augsburgs auf, dürfte der Name Andreas Römer nicht fehlen: Als Zweitligameister und Spieler mit den viertmeisten Einsätzen hat er sich beim AEV einen Namen gemacht. Sein Sohn Joshua kann da bei weitem nicht mithalten. In einer Hinsicht aber hat er seinen Vater übertrumpft: Joshua pfeift als Linienrichter in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – Papa Andreas ist als Schiedsrichter dagegen nicht über den Nachwuchsbereich hinausgekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .