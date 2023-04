Sensation perfekt! Die Panther bleiben in der DEL!

Nach noch nicht einmal 24 Stunden geht der alte Stiefel weiter.



AZ: "Nach dem Klassenerhalt des AEV: Kreutzer bleibt in seiner Doppelfunktion."



Ich hätte allen Eishockeybegeisterten in Augsburg gewünscht, dass man in der Führungsetage endlich mal bereit wäre, die offensichtlichen Probleme der Rederzhausener Diktatur anzupacken. Liebe Herren Horber jun., Ihr Vater hat Millionen in die GmbH gepumpt. Wollen Sie das so weitermachen oder jetzt doch mal etwas verändern - in Richtung sportlichem Erfolg?!?! Auf Schnitzel-Lotto-Dilettantismus und sportliche Talfahrt hat keiner mehr Lust. Augsburg hat das Potenzial.

