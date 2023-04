Worauf die Augsburger Panther nach dem Klassenerhalt den Fokus legen

Plus Eben noch ein Zweitligist – jetzt wieder in der DEL. Die Planungssicherheit bringt für den AEV etliche Vorteile. Wie die Verantwortlichen die nächsten Tage beim AEV angehen werden.

Passender hätte das Ende einer enttäuschenden Spielzeit kaum sein können. Andere Mannschaften mussten dafür sorgen, dass die Augsburger Panther den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) bewerkstelligten. Weil der EV Ravensburg und der EC Bad Nauheim über sich hinauswuchsen und Favoriten stürzten, bleibt der AEV erstklassig und macht drei Jahrzehnte im Oberhaus voll.

Zu den ersten Gratulanten zählten unter anderem die Nürnberg Ice Tigers, die sich über weitere Duelle (vor allem wohl auch über die kurze Anfahrt) freuten. An der Stimme von Augsburgs Manager Duanne Moeser war nicht zu erkennen, wie sehr er sich freute. „Crazy“ sei das gewesen, meint Moeser, wie der souveräne Tabellenführer Kassel Huskies am Tabellen-Sechsten Bad Nauheim gescheitert sei. Zu 95 Prozent plante der 60-Jährige laut eigener Aussage für Liga zwei, nun ist der weitaus weniger wahrscheinliche Fall des Ligaverbleibs eingetreten.