vor 51 Min.

Randale im Curt-Frenzel-Stadion: Gericht verurteilt Schweizer Schläger

Plus Beim Spiel des AEV gegen Biel prügeln Schweizer Hooligans auf Polizisten ein. Ein 36-Jähriger wurde nun verurteilt, weil ihm ein Video zum Verhängnis wurde.

Von Florian Eisele

Es ist ein Abend, den wohl keiner der Polizisten, die damals im Einsatz waren, jemals vergessen wird. Beim Spiel in der Champions Hockey League im November 2019 zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC Biel kommt es in einer Drittelpause zu Randale. Auslöser war ein Streit auf der Gästetoilette, der sich zuspitzte, als AEV-Ordner zwei Bieler Fans aufforderten, sich auszuweisen, was diese nicht taten. Rund 30 Anhänger aus Biel standen kurz darauf der Polizei gegenüber, die die Gästetoilette absperrte. Die Lage war angespannt – und eskalierte schließlich völlig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

