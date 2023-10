Augsburger Panther: Über den Wahrheitsgehalt einer alten Trainer-Floskel

Plus Kampf und Einsatz sind Kerntugenden jeder Eishockeymannschaft. Kampf kann Talent besiegen. Doch wer nicht kämpft, kommt so oder so unter die Räder.

Nach sieben Spieltagen ist in der DEL-Tabelle noch nichts Entscheidendes passiert, so langsam beginnt sich aber das Feld zu sortieren. Erste Tendenzen sind erkennbar. Zum Beispiel, dass es diesmal an der Tabellenspitze ziemlich eng zugehen könnte. Köln scheint tatsächlich eine gute Mannschaft zu haben. Straubing auch.

Oben in der DEL zu erwarten sind Mannheim und Wolfsburg

Dazu kommen die üblichen Verdächtigen aus Mannheim und München. Berlin wird nicht noch einmal eine solche Katastrophen-Saison wie die vergangene spielen. Vize-Meister Ingolstadt wie auch Wolfsburg dürften ebenfalls wieder zu den Top-Teams gehören. Dem Geld-Adel oben folgt ein schmales Mittelfeld, unten tummeln sich die Klassenkämpfer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

