Der AEV sollte den Klassenerhalt als Chance begreifen

Plus Wird jetzt alles gut? Mitnichten. Nur wenn die Augsburger Panther aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, werden sie wieder Erfolg haben.

Irgendwie ironisch, dass just jener Trainer den Panthern ein Stück weit zum Klassenerhalt verhalf, der zuvor in Augsburg gescheitert war. Peter Russel bezwang mit Ravensburg im Halbfinale um die DEL2-Meisterschaft die Krefelder, zugleich verpasste Kassel gegen Bad Nauheim das Finale und damit den Aufstieg. Nutznießer ist der AEV, der sich selbst schon in der Zweitklassigkeit sah. Ob dieses System sportlich gerecht ist, in dem der monatelange Tabellenführer trotz enormen Vorsprungs nicht Meister und Aufsteiger wird, muss jeder für sich bewerten. Fakt ist: Mit den Panthern bleibt ein Gründungsmitglied in der DEL.

Sportlich hatten es die Panther nicht verdient, erstklassig zu bleiben. Den Ligaverbleib haben sie nicht eigener Stärke zu verdanken, sondern einzig der Schwäche der anderen. Letztlich wird das den Fans, die trotz Misserfolgen in der vergangenen Saison so zahlreich ins Curt-Frenzel-Stadion strömten, egal sein. Weitaus mehr wird sie interessieren, wie die Verantwortlichen mit den Fehlern aus der Vergangenheit umgehen. Ob sie den geschenkten Klassenerhalt als Impuls für Veränderungen und Weiterentwicklung begreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen