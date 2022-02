Nach Pederson-Entlassung: Der neue Panther-Coach hat nur ein Ziel

Plus Mark Pederson ist als Trainer in Augsburg Geschichte. Sein Nachfolger muss ein ganz bestimmtes Anforderungsprofil erfüllen.

Augsburg steht für Konstanz in der Deutschen Eishockey-Liga. Der Klub zählt zu den Gründungsmitgliedern der 1994 aus der Taufe gehobenen Liga. Der Trainerstuhl im Curt-Frenzel-Stadion ist eigentlich kein Schleudersitz. Um so bemerkenswerter, dass nun Klubchef Lothar Sigl den Knopf gedrückt und Cheftrainer Mark Pederson sowie seinen Assistenten Pierre Beaulieu aus ihren Ämtern katapultiert hat.