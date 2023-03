Der AEV braucht jetzt Aufbruchstimmung - die Fans machen es vor

Plus Die Fans stehen treu zu den Augsburger Panthern, da kann das Team des AEV noch so schlecht spielen. Jetzt geht es darum, den Abwärtstrend in Aufbruchstimmung umzukehren.

Es ist erstaunlich, mit welcher Lockerheit die Fans der Augsburger Panther dem drohenden Abstieg mittlerweile entgegenblicken. Es scheint, als sei die Phase des Zorns vorüber. Die Blicke richten sich nach vorne. Die Botschaft: Ihre Liebe zum AEV und zum Eishockey lassen sich die Anhänger nicht nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

