Die Panther bewahren in der Trainer-Frage einen kühlen Kopf

Plus Chefcoach Peter Russell bekam eine zweite Chance. Geht das Experiment, nicht den Trainer zu feuern, wirklich gut?

Krachende Körper-Checks oder fliegende Fäuste – Eishockey ist alles außer gewöhnlich. Pure Emotion, wie auch ein Werbespruch der Augsburger Panther besagt. Umso wichtiger ist es, neben der Eisbahn kühlen Kopf zu bewahren.