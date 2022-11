Es bleibt wenig Zeit: Die AEV-Fans wollen weiter DEL-Eishockey sehen

Plus Die Augsburger Panther zeigen viel Geduld mit ihrem Trainer Peter Russell. Doch jetzt müssen schnell Erfolge kommen.

In Augsburg ticken die Uhren anders, noch. Mit einer Nicht-Entlassung ließ der DEL-Klub in Eishockey-Deutschland aufhorchen. Nach einer Pleitenserie von neun sieglosen Spielen wäre an den meisten DEL-Standorten der Trainer an die Luft gesetzt worden. Der Coach ist das schwächste Glied in der Kette, auch weil in der Mannschaft erst im kommenden Frühjahr getauscht werden kann. Mehrere Studien aus der Fußball-Bundesliga besagen jedoch, dass ein Trainerwechsel statistisch nichts bringt. Neue Besen kehren nicht zwangsläufig besser. Weil das Spiel zu komplex ist und zu viele Faktoren eine Rolle spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

