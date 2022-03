Fehlentscheidungen in der DEL: Ein bitterer Nachgeschmack bleibt

Innerhalb weniger Tage gibt es in zwei DEL-Spielen zwei spielentscheidende Fehlentscheidungen nach Videobeweis. Das ist in dieser Phase mehr als ärgerlich.

Im Eishockey gilt der Schiedsrichter schnell als Buhmann. Und oft wird dem Referee in dieser Hinsicht Unrecht getan. Allerdings leistete sich Sean MacFarlane, der als Gastschiedsrichter aus der AHL in dieser DEL-Spielzeit agiert, in der Partie zwischen den Augsburger Panthern und Köln tatsächlich einen spielentscheidenden Fehler.

Bei der Überprüfung des Treffers von Matt Puempel entschied sich der US-Amerikaner zusammen mit seinem Kollegen Marian Rohatsch dafür, die auf dem Eis getroffene Entscheidung zurückzunehmen. Das ist aber laut Regelwerk nur dann möglich, wenn es eindeutige Gegenbeweise gibt. Die Videobilder taugen dafür jedoch nicht.

Der Fehler zwischen Bremerhaven gegen Straubing ist der DEL sichtlich peinlich

Für MacFarlane ist es die zweite Fehlentscheidung binnen weniger Tage, schon beim Spiel zwischen Bremerhaven und Straubing am Freitag gab er einen regulären Treffer nach Videobeweis nicht. Absichtlich oder gar leichtfertig wird er nicht geurteilt haben; unangenehm für die DEL ist der Sachverhalt dennoch. Wie peinlich der Liga-Leitung der Fall zwischen Bremerhaven und Straubing ist, ist anhand der Ankündigung zu sehen, dass zur kommenden Saison der Modus rund um den Videobeweis überarbeitet werden soll.

28 Bilder Das ist der AEV-Kader für die Saison 2021/22 Foto: Siegfried Kerpf

Fakt ist, dass in beiden Fällen ein Team im Spiel gegen den direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätze benachteiligt wurde und verlor. Und das, obwohl die Videotechnik eigentlich dafür sorgen sollte, dass der Sport gerechter wird. Klar: Auch Spieler und Trainer machen Fehler und beeinflussen so den Ausgang von Spielen. Das gehört aber zum Sport dazu - dass eine Technik, die helfen soll, nun für mehr Verdruss sorgt, ist einfach nur ärgerlich. Was jeweils bleibt - egal ob in Augsburg oder Bremerhaven - ist ein bitterer Nachgeschmack.

