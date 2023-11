Für die Panther ist in beide Richtungen alles möglich

Plus Vergangene Saison war Ende November klar, dass es für die Panther nur noch ums sportliche Überleben in der DEL geht. Das ist dieses Jahr anders.

Eine alte Sportlerweisheit lautet: Immer Pech ist Unvermögen. Das mag im Fall der Augsburger Panther in dieser Absolutheit zu hart formuliert sein. Doch gut zu spielen und trotzdem nicht zu punkten war in den vergangenen Wochen häufiger der Fall. Es fehlt nicht an Einsatzwillen oder Kampfgeist. Mental hat die aktuelle runderneuerte Mannschaft eine wohltuend andere Einstellung, als die der vergangenen Saison. Es fehlt ihr aber (noch) an Kaltschnäuzigkeit, um mehr dieser knappen Spiele zu gewinnen.

Die Stärke des AEV liegt im Kollektiv

Das hat in letzter Konsequenz mit individueller Klasse zu tun. Top-Mannschaften verfügen über die finanziellen Mittel, sich Spieler zu leisten, die in den entscheidenden Szenen den Unterschied ausmachen können. Augsburg hat seine Stärken im Kollektiv. Jeder arbeitet für jeden. Der eine bügelt den Fehler des anderen aus.

