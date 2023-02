In dieser Verfassung hinterlassen die Augsburger Panther verbrannte Erde

Plus Die Fans der Augsburger Panther sind leidensfähig und verzeihen viel. Doch die jüngste Leistung gegen Ingolstadt hat selbst die treuesten Anhänger verstummen lassen.

Es ist eine bedenkliche Situation, in die sich die Augsburger Panther manövriert haben. Wenn die Fans aufhören, ihre Mannschaft zu unterstützen, ist das ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bislang konnten sich die Panther immer auf die Unterstützung ihrer Anhänger verlassen. Die über Jahrzehnte gewachsene Beziehung hat schon manche Tiefs überstanden. In dieser Saison allerdings scheint dieses innige Verhältnis Risse zu bekommen. Es gab bereits einen offenen Brief der Fans und ein Banner mit der Forderung, dass sich die Profis die Unterstützung von den Rängen verdienen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen