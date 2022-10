Noch fehlt den Panthern eine eigene Handschrift

Plus Auswärts meist schlampig und unkonzentriert: Auch unter dem neuen Coach Peter Russell treten die Panther so auf wie in der vergangenen Saison.

Im vergangenen Sommer senste die sportliche Leitung mit Lothar Sigl an der Spitze kräftig durch das Panther-Personal. Sigl tauschte das Trainerteam komplett aus. Auch neun Neuzugänge sollten für frischen Wind sorgen und den Erfolgshunger der zuletzt allzu schnell satten Raubkatzen anregen. Der Schotte Peter Russell wollte dem Team „eine neue Identität geben“. Noch ist davon allerdings wenig zu sehen. Die neuen Panther kommen bisher daher wie die alten: Zuhause angriffslustig und auf Augenhöhe auch mit bärenstarken DEL-Kontrahenten wie Köln (5:2) oder Düsseldorf (2:1). Aber auswärts schlampig und unkonzentriert.

