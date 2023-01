Warum die kurze Pause den Augsburger Panthern helfen kann

Plus Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt hat Trainer Kai Suikkanen die Chance auf geordnetes Training. Vor allem ein Problem muss angegangen werden.

Für Kai Suikkanen wird sich in dieser Woche ein neues Gefühl einstellen, seit er Trainer in Deutschland ist: Zum ersten Mal, seit er einen Tag vor Heiligabend die Augsburger Panther übernahm, steht nicht jeden zweiten Tag ein Spiel an. Zum ersten Mal ist so etwas wie eine reguläre Vorbereitung auf das nächste Spiel möglich, zumal die Partie gegen die Eisbären am Freitagabend noch eine immens wichtige ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen