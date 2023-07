Augsburger Panther

16:38 Uhr

Panther-Trainer Kreutzer: "Wir müssen ab der ersten Sekunde hellwach sein"

Panther-Trainer Christof Kreutzer ist mit dem Auftaktprogramm in der DEL zufrieden.

Plus Die Deutsche Eishockey Liga veröffentlicht den neuen Spielplan. Was Panther-Trainer Christof Kreutzer zum Programm sagt und welche Spieler noch fehlen.

Das geht ja schon mal gut los: Die Augsburger Panther besitzen an drei der ersten vier Spieltage der Deutschen Eishockey Liga Heimrecht. Zum Saisonauftakt müssen die Panther zwar auswärts ran und sind am Freitag (15. September, 19.30 Uhr) bei ihrem ehemaligen Erfolgstrainer Mike Stewart und den Grizzlys Wolfsburg zu Gast. Danach folgen drei Heimspiele. Am Sonntag (17. September, 19 Uhr) kommen die Löwen Frankfurt, die ehemalige Mannschaft von Augsburg-Rückkehrer Simon Sezemsky, ins Curt-Frenzel-Stadion. Dann folgt ein Heim-Doppel mit den Spielen gegen die Eisbären Berlin (Freitag, 22. September, 19.30 Uhr) sowie den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 24. September, 19 Uhr).

Christof Kreutzer kann sich mit dem Startprogramm gut anfreunden. "Wir wollen zusammen mit unseren Fans das Curt-Frenzel-Stadion wieder zu einer Festung ausbauen. Es darf dem Gegner keinen Spaß machen, hier zu spielen. Das können wir gleich am Anfang unter Beweis stellen", sagt der AEV-Coach.

