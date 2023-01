Porträt

Eishockey-Trainer Kai Suikkanen: Der Mann, der die Augsburger Panther retten soll

Plus Kai Suikkanen soll den Eishockey-Erstligisten Augsburg vor dem Abstieg bewahren. Dass er Derartiges kann, hat der knorrige Finne schon eindrucksvoll bewiesen.

In Augsburg war der eine oder andere dann doch erstaunt, als am ersten Weihnachtsfeiertag ein gewisser Kai Suikkanen im Curt-Frenzel-Stadion auf dem Eis stand. Dort sind die Augsburger Panther beheimatet, die in der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) spielen. Noch. Der Klub schwebt in akuter Abstiegsangst und tat das, was die meisten Klubs in solchen Situationen tun: Er wechselte den Trainer. Für den smarten, wortgewandten Peter Russell kam: Kai Suikkanen. Ein knorriger Finne. 63 Jahre alt, ehemaliger Torjäger und so gar nicht der Typ Feuerwehrmann, wie ihn sich mancher erhofft hatte.

