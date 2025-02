ERC Ingolstadt vorzeitig Sieger der DEL-Hauptrunde

Der ERC Ingolstadt hat sich neun Tage vor dem Playoff-Start in der Deutschen Eishockey Liga die Hauptrunden-Meisterschaft gesichert. Am Freitagabend gewann der Meister von 2014 mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) gegen die Straubing Tigers. Mit nun 110 Punkten ist der ERC bei drei noch ausstehenden Spielen in der Vorrunde nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Das Team von Trainer Mark French ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert, das am 16. März beginnt und hat in den Playoffs nun die beste Ausgangslage.

Iserlohn setzt sich im Kampf gegen den Abstieg ab

Im Kampf gegen den Abstieg verloren sowohl der Tabellenletzte Augsburger Panther mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) bei den Nürnberg Ice Tigers als auch der Vorletzte Düsseldorfer EG mit 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) bei den Pinguins Bremerhaven. Davon profitieren die Iserlohn Roosters, die bereits am Donnerstag 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) in Mannheim gewonnen hatten und nun fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Platz haben.

Damit dürfte am Dienstag das direkte Duell zwischen Augsburg und Düsseldorf maßgeblich über den letzten Rang entscheiden. Aktuell liegt die DEG einen Punkt vor Augsburg. Der Tabellenletzte steigt am Ende ab, wenn der Sieger der DEL2-Playoffs die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt.