DEL: Kölner Haie holen noch einen Stürmer vor dem DEL-Start

DEL

Kölner Haie holen noch einen Stürmer vor dem DEL-Start

Kurz vor dem Saisonstart verpflichten die Kölner Haie noch einen NHL-erfahrenen Stürmer aus Schweden.
Von dpa
    Tanner Kero (l) spielte einst in der NHL für die Chicago Blackhawks
    Tanner Kero (l) spielte einst in der NHL für die Chicago Blackhawks Foto: picture alliance / Gene J. Puskar/AP/dpa

    Eishockey-Vizemeister Kölner Haie hat eine Woche vor dem ersten Saisonspiel noch einen Stürmer verpflichtet. Der 33 Jahre alte US-Amerikaner Tanner Kero wechselt vom schwedischen Club HV71 Jönköping an den Rhein. Für wie lange der ehemalige NHL-Stürmer unterschrieb, teilten die Haie am Donnerstag wie üblich nicht mit. Kero absolvierte in der NHL für Chicago und Dallas einst 138 Spiele und sammelte dabei 42 Scorer-Punkte. Die Rheinländer starten am 12. September mit einem Heimspiel gegen den EHC Red Bull München in die neue Spielzeit.

