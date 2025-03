Augsburger Panther verlängern mit Talente-Trio

Die Augsburger Panther planen auch in der nächsten Saison mit einem Talente-Trio. Wie der Beinahe-Absteiger aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, stehen die Stürmer Moritz Elias (21) und Christian Hanke (21) sowie Verteidiger Leon van der Linde (22) auch künftig unter Vertrag. Das Trio fällt auch in der Saison 2025/26 unter die U23-Regelung der DEL. Die Augsburger Panther hatten sich erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt als Vorletzter gesichert.

«Wir planen fest mit Moritz Elias, Christian Hanke und Leon van der Linde auf den U23-Positionen unseres neuen Teams. Unverändert haben alle drei großes Entwicklungspotenzial. Auf ihrem Weg zu Stammspielern in der DEL werden wir sie weiterhin unterstützen und ihnen dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen», erklärte Sportdirektor Larry Mitchell.

Torwart Konrad Fiedler, die Verteidiger Mick Köhler, Riley McCourt und Nolan Zajac sowie die Stürmer Mark Zengerle und Nick Baptiste verlassen dagegen das DEL-Gründungsmitglied.